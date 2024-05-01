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هيئة البث الإسرائيلية: وزير الخارجية الأميركي قال لمسؤولين إسرائيليين إن خطة إجلاء المدنيين من رفح ستستغرق وقتا أطول مما يعتقدون

Lebanon 24
01-05-2024 | 00:39
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