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إذاعة الجيش الإسرائيلي: المنطقة الآمنة ستكون إلى جانب النصيرات والبريج قرب محور نيتساريم

Lebanon 24
01-05-2024 | 01:05
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