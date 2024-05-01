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بلينكن خلال لقاء الرئيس الإسرائيلي: حماس مسؤولة عن عرقلة التوصل لصفقة التبادل حتى الآن

Lebanon 24
01-05-2024 | 02:05
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