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مصدر مصري رفيع المستوى: مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين إسرائيل وحماس

Lebanon 24
01-05-2024 | 03:10
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