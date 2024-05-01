Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الروسي: نتقدم في أوكرانيا وفق الخطط الموضوعة

Lebanon 24
01-05-2024 | 03:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن: أعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار و هي الحزمة الأكبر التي نعلنها حتى الآن
lebanon 24
01/05/2024 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الصيني: من المهم أن تبقى العلاقة بين القوات الروسية والصينية ديناميكية وتستجيب لاتجاهات العصر
lebanon 24
01/05/2024 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي: التعاون بين موسكو وبيجين في المجال العسكري يسهم في الحفاظ على الاستقرار العالمي والإقليمي
lebanon 24
01/05/2024 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الروسي يقول إن قوات الناتو اقتربت من حدود روسيا وخلقت تهديدات إضافية
lebanon 24
01/05/2024 13:36:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:59 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:54 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:11 | 2024-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:25 | 2024-05-01
06:22 | 2024-05-01
06:18 | 2024-05-01
06:03 | 2024-05-01
05:57 | 2024-05-01
05:45 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24