Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول أميركي: واشنطن ترى في التوصل لصفقة بشأن غزة فرصة لإخماد توترات أخرى في المنطقة (العربية)

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤول أميركي: واشنطن ستبحث عن فرصة أخرى للتحدث مع الوفد الإسرائيلي بعد إلغاء زيارته لواشنطن
lebanon 24
01/05/2024 17:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
واللا عن مسؤول أميركي: واشنطن قلقة من أن يؤدي الرد الإسرائيلي على إيران إلى هجمات على القواعد الأميركية في المنطقة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
01/05/2024 17:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول أميركي: التوترات السياسية الداخلية في إسرائيل قد تكون مسؤولة عن قرار نتنياهو (العربية)
lebanon 24
01/05/2024 17:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مكتب نتنياهو رفض الرد على مسؤولي الأمن بشأن مهام الوفد إلى واشنطن (العربية)
lebanon 24
01/05/2024 17:04:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:56 | 2024-05-01
09:31 | 2024-05-01
09:28 | 2024-05-01
09:26 | 2024-05-01
08:39 | 2024-05-01
08:36 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24