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نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: نأمل أن يسهم الإفراج عن الرهائن بإقناع الجانبين بالتوصل لوقف إطلاق نار دائم (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:38
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