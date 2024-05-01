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الخارجية الأردنية تدين اعتداء مستوطنين إسرائيليين متطرفين على قافلتي مساعدات أردنية إلى قطاع غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:45
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