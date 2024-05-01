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موقع واللا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: نتنياهو أبلغ بلينكن أنه لن يقبل باتفاق يتضمن إنهاء الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2024 | 07:57
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