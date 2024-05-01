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أخبار عاجلة
وزير الخارجية التركي: لا يمكننا قبول تهجير الفلسطينيين من أراضيهم (الجزيرة)
Lebanon 24
01-05-2024
|
08:39
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