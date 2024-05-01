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مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود وزير خارجية فرنسا الرامية لتهدئة التوترات بين لبنان وإسرائيل وفق القرار الأممي 1701

Lebanon 24
01-05-2024 | 09:26
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