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مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس": واشنطن تعتبر اتفاق غزة "فرصة لإخماد توترات أخرى"

Lebanon 24
01-05-2024 | 11:44
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