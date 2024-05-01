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بوريل: نحث حكومة إسرائيل على الإصغاء إلى دعوات المجتمع الدولي والمشاركة بشكل بناء في عملية سلام سياسية (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2024 | 12:02
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