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وزير الدفاع الإسرائيلي: أوضحت لبلينكن كيف نزيد المساعدات الإنسانية لغزة مقابل الاستعداد لتوسيع العمل العسكري (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2024 | 12:07
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