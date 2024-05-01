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الجيش الإسرائيلي: 30 شاحنة مساعدات دخلت إلى شمال غزة من معبر إيريز بعد فتحه اليوم للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول

Lebanon 24
01-05-2024 | 12:56
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