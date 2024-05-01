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"أكسيوس": إسرائيل حذّرت واشنطن من خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين
Lebanon 24
01-05-2024
|
13:21
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