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"الميادين" عن قناة "كان": إسرائيل مستعدة للتحدث عن إجراء "تعديلات حدودية" في النزاع البري مع لبنان ضمن إطار التفاهمات التي تتبلور لمنع الحرب مع "حزب الله"

Lebanon 24
01-05-2024 | 15:20
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