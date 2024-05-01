"الميادين" عن قناة "كان": إسرائيل مستعدة للتحدث عن إجراء "تعديلات حدودية" في النزاع البري مع لبنان ضمن إطار التفاهمات التي تتبلور لمنع الحرب مع "حزب الله"

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