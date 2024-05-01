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وزارة الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يتلقى اتصالا من وزير الخارجية الإيراني لبحث سبل إنهاء الحرب بغزة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2024 | 15:54
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