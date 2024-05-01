Advertisement

أخبار عاجلة

"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: المساعدات قد تبدأ بالتدفق إلى الرصيف العسكري الأميركي ثم لغزة السبت أو الأحد

Lebanon 24
01-05-2024 | 16:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي بارز: المساعدات العسكرية الأميركية "بطيئة للغاية"
lebanon 24
02/05/2024 01:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"بوليتيكو" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن ستدرس تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل
lebanon 24
02/05/2024 01:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول عسكري أميركي كبير: القوات الأميركية على بعد أميال من ساحل غزة مع البدء في بناء الرصيف البحري
lebanon 24
02/05/2024 01:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الجزيرة": إسرائيل اتّخذت خطوات من أجل زيادة المساعدات لغزة لكنها ليست كافية
lebanon 24
02/05/2024 01:26:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:14 | 2024-05-01
18:05 | 2024-05-01
17:55 | 2024-05-01
17:54 | 2024-05-01
17:30 | 2024-05-01
17:23 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24