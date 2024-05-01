Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية السعودي يدعو إلى حماية المؤسسات في السودان والمضي به إلى بر الأمان

Lebanon 24
01-05-2024 | 17:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان
lebanon 24
02/05/2024 07:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يؤكد في اتصالين مع البرهان وحميدتي على ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف الاقتتال (الحدث)
lebanon 24
02/05/2024 07:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يجري اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع بالسودان (الحدث)
lebanon 24
02/05/2024 07:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة يدعو لرفع الوعي على الحياة البحرية وحماية السلاحف
lebanon 24
02/05/2024 07:10:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:21 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:34 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:07 | 2024-05-02
00:06 | 2024-05-02
00:06 | 2024-05-02
00:02 | 2024-05-02
19:14 | 2024-05-01
19:01 | 2024-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24