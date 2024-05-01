مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا: الطلبة الأميركيون يعبّرون عن غضبهم لأن حكومتهم متواطئة مع إسرائيل وتزوّدها بالسلاح لقتل النساء والأطفال الفلسطينيين

Lebanon 24