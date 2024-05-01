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وزير الخارجية السعودي يؤكد ضرورة تغليب مصلحة الشعب السوداني ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان
Lebanon 24
01-05-2024
|
18:40
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