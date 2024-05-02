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وكالة الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين خلال اقتحامها بيت لحم بالضفة الغربية

Lebanon 24
02-05-2024 | 00:06
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