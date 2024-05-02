وزير الخارجية الإماراتي يستقبل يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل ويؤكد الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل

Lebanon 24