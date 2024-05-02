وزير الخارجية الإماراتي يؤكد لزعيم المعارضة الإسرائيلية أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ومن دون عوائق

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