رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مؤتمر صحفي في السرايا مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية: عقدنا إجتماعاً مثمراً عرضنا خلاله العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما قبرص والاوضاع في المنطقة

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