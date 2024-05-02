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ميقاتي: بحثنا أيضاً في الإعتداءات الإسرائيلية ووضع غزة وجددت دعوتي الإتحاد الأوروبي والعالم إلى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني والعمل على إرساء حل نهائي شامل وعادل للقضية الفلسطينية

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:27
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