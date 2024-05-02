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ميقاتي: إن لبنان تحمّل منذ اندلاع المعارك في سوريا عام 2011 العبء الأكبر بين دول المنطقة والعالم في موضوع استضافة النازحين مع ما شكله هذا الملف من ضغط كبير على الشعب اللبناني برمته وعلى كل القطاعات اللبنانية

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:30
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ميقاتي: في ملف النازحين السوريين هناك زخم لمعالجة هذا الموضوع بطريقة تؤكد احترامنا لحقوق الانسان وهدفنا حتما ليس تعريض احد للخطر بل حماية وطننا وتطبيق القوانين المرعية الاجراء على جميع المقيمين على الاراضي اللبنانية كافة
lebanon 24
02/05/2024 13:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: كنا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف إلا أنّ الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل
lebanon 24
02/05/2024 13:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عبرّنا أولاً عن تقديرنا لتفهّم بعض دول الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير لطلب الحكومة اللبنانية إعادة النظر في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بادارة أزمة النازحين السوريين في لبنان وهذا الموقف يترجم بزيارة فخامة الرئيس والسيدة رئيسة المفوض
lebanon 24
02/05/2024 13:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: بداية مقاربة اوروبية جديدة بملف النازحين مع اعترافهم بالتحدي الذي تمثله واستعدادهم للعمل مع السلطات اللبنانية في هذا الشأن
lebanon 24
02/05/2024 13:03:47 Lebanon 24 Lebanon 24
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