ميقاتي: كنا حريصين دوماً على التعاون مع مختلف الهيئات والمنظمات الأوروبية والدولية في هذا الملف إلا أنّ الواقع الحالي لهذا الموضوع بات اكبر من قدرة لبنان على التحمّل

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