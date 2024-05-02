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ميقاتي: عدد النازحين بات يناهز ثلث عدد اللبنانيين مع ما يترتب على ذلك من أعباء وتحديات تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:31
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ميقاتي: لا يفوتني في هذا اللقاء أن اذكّر بما طرحته في كل الاجتماعات واللقاءات الدولية التي اعقدها ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي حيث كنت أحذر من ان كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان بل ستمتد الى اوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية
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