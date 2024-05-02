ميقاتي: الأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه

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