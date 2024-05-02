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ميقاتي: الأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الاحداث والجرائم التي ارتفعت وتيرتها وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين واستقرار الأوضاع فيه

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:31
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رئيسة المفوضية الأوروبية: نتفهم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافة اللاجئين السوريين ونازحين آخرين ومن الأساسي ضمان رفاه اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة
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