ميقاتي: إنطلاقا من واقع سوريا حالياً فإنّ المطلوب كمرحلة أولى الإقرار أوروبياً ودولياً بأن اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين

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