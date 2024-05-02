رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن هنا أولاً وقبل كل شيء لنقول إنَّ الاتحاد الأوروبي يدعم لبنان وشعبه بقوة ونريد أن نستكشف سبل تعزيز تعاوننا

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