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رئيسة المفوضية الأوروبية: سنواكبكم في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية وهذه الإصلاحات أساسية لتحسين الوضع الاقتصادي العام للبلاد في المدى الطويل

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:34
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