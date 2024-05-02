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رئيسة المفوضية الأوروبية: سيكون من المفيد جداً للبنان أن يبرم ترتيبات عمل مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل خصوصاً بشأن تبادل المعلومات والوعي بالأوضاع
Lebanon 24
02-05-2024
|
04:36
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