رئيسة المفوضية الأوروبية: لمساعدتكم في إدارة الهجرة نحن ملتزمون بإبقاء المسارات القانونية مفتوحة إلى أوروبا وإعادة توطين اللاجئين من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي

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