رئيسة المفوضية الأوروبية: منذ عام 2011 دعم الاتحاد الأوروبي لبنان بمبلغ 2.6 مليار يورو ليس فقط للاجئين السوريين وإنما أيضاً للمجتمعات المضيفة وسنستمر في دعمكم

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