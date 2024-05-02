رئيسة المفوضية الأوروبية: سننظر في كيفية جعل مساعدة الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية ويشمل ذلك استكشاف كيفية العمل على نهج أكثر تنظيماً للعودة الطوعية إلى سوريا

Lebanon 24