Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة المفوضية الأوروبية: نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرا الخارجية الأميركي والأردني يبحثان الجهود الجارية لضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
02/05/2024 13:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار
lebanon 24
02/05/2024 13:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن ناقش مع نظيره الإماراتي مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة كجزء من اتفاق لإطلاق سراح جميع الرهائن (الشرق)
lebanon 24
02/05/2024 13:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هاريس: نعمل على التوصل إلى وقف فوري ومطوّل لإطلاق النار في غزة ضمن صفقة لإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
02/05/2024 13:06:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:49 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:45 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:42 | 2024-05-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:01 | 2024-05-02
05:44 | 2024-05-02
05:38 | 2024-05-02
05:37 | 2024-05-02
05:34 | 2024-05-02
05:31 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24