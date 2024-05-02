رئيسة المفوضية الأوروبية: نؤيد تأييداً تاماً جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن وقد زدنا للتو مساعداتنا الإنسانية المكثفة لغزّة

Lebanon 24