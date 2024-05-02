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رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين إنّه الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط

Lebanon 24
02-05-2024 | 04:38
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