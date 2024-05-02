رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن بحاجة إلى عملية سلام تقود نحو حل الدولتين إنّه الحل الوحيد الذي يمكن أن يحقق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط

Lebanon 24