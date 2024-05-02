رئيسة المفوضية الأوروبية: نحن نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع المتقلّب في جنوب لبنان فما هو على المحك هو أمن كلٍّ من لبنان وإسرائيل ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما

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