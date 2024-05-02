رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية دبلوماسية مُتفاوَض عليها

Lebanon 24