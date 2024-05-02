زيلينسكي: روسيا استخدمت أكثر من 300 صاروخ و300 طائرة من دون طيار من طراز شاهد وأكثر من 3200 قنبلة موجهة في هجمات نيسان على أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)

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