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خلال لقائه الرئيس الإيطالي في روما العاهل الأردني يقول إنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة من دون حل عادل للقضية الفلسطينية على أساس الدولتين (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
02-05-2024 | 06:22
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