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وزارة النفط العراقية لـ"الشرق": 20 شركة أجنبية سوف تتنافس على جولة التراخيص الـ65 التي ستنطلق في 11 أيار

Lebanon 24
02-05-2024 | 07:48
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