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المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية: رئيس الأركان ونظيره التركي يؤكدان تطلعهما لتعزيز التعاون بين البلدين (الشرق)
Lebanon 24
02-05-2024
|
08:02
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