Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن لـNBC: المقترح الحالي يثبت أن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة تبادل (الجزيرة)

Lebanon 24
02-05-2024 | 08:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بلينكن خلال لقاء الرئيس الإسرائيلي: حماس مسؤولة عن عرقلة التوصل لصفقة التبادل حتى الآن
lebanon 24
02/05/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: متفائلون بالتوصل إلى صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
02/05/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات وعلى "حماس" قبول المقترح
lebanon 24
02/05/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: إسرائيل قدمت تنازلات مهمة بشأن اقتراح صفقة الرهائن (الشرق)
lebanon 24
02/05/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:05 | 2024-05-02
11:45 | 2024-05-02
11:43 | 2024-05-02
11:42 | 2024-05-02
11:41 | 2024-05-02
11:28 | 2024-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24