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الأمم المتحدة: إعادة الإعمار في قطاع غزة قد تستغرق 80 عاما (العربية)

Lebanon 24
02-05-2024 | 08:44
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