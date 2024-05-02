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صندوق النقد: تصاعد التوتر في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الدعم الخارجي لليمن بما في ذلك المساعدات (الشرق)

Lebanon 24
02-05-2024 | 10:15
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