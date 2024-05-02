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بايدن: يجب أن يكون للشعب الأميركي الحق في أن يتم الاستماع إليه ولكن يجب احترام سيادة القانون

Lebanon 24
02-05-2024 | 11:17
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